Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç kamyonete çarparak devrildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç kamyonete çarparak devrildi. Devrilen aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Can Kıratlı (26) yönetimindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Fatih B. (40) yönetimindeki 16 ED 751 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırım üzerine çıkarak devrildi. O sırada camdan fırlayan sürücü Kıratlı, aracının altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, aracı kaldırarak sürücüyü çıkardı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi, sürücünün öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Bursa'da feci kaza: Devrilen aracının altında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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