Son dakika haberi | Burdur'da girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak kayan kişi öldü
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Son dakika haberi | Burdur'da girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak kayan kişi öldü

Son dakika haberi | Burdur'da girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak kayan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Burdur'un Yeşilova ilçesinde girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak parçası düşen yaşlı adam yaşamını kaybetti.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde girdiği sondaj kuyusunda üzerine toprak parçası düşen yaşlı adam yaşamını kaybetti.

İlçeye bağlı Sazak köyünde, açtıkları su kuyusuna çalışan Mehmet Aksakal'ın (70) üzerine toprak kütlesi kaydı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Aksakal'ın cansız bedenine ulaştı.

Aksakal'ın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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