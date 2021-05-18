Son dakika haberi... Burak Sergen'den normal odaya alındı! Sağlık durumu nasıl?
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Son dakika haberi... Burak Sergen'den normal odaya alındı! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi... Burak Sergen'den normal odaya alındı! Sağlık durumu nasıl?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden oyuncu, normal odaya alındı.

Tedavisi bir aydır yoğun bakımda devam eden oyuncu, normal odaya alındı.

Sağlığı günden güne iyiye giden Burak Sergen'in rol aldığı "Sadakatsiz" dizisinin yarın yayınlanacak yeni bölümüne videoyla katılacağı, ailesiyle rol gereği görüntülü sohbet edeceği öğrenildi.

Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Artık COVID bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda COVID'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi."

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.

Kaynak: Hürriyet

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