Son dakika haberi: Brüksel'de tutuklanan ırkçı Yunan milletvekili Lagos, Atina'ya getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Brüksel'de tutuklanan ırkçı Yunan milletvekili Lagos, Atina'ya getirildi

Son dakika haberi: Brüksel'de tutuklanan ırkçı Yunan milletvekili Lagos, Atina'ya getirildi
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan oylamada milletvekilliği kaldırılan ve Brüksel'de tutuklanan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya getirildi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan oylamada milletvekilliği kaldırılan ve Brüksel'de tutuklanan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya getirildi.

Elefterios Venizelos havalimanından yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığına getirilen Lagos'un, bu geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edilmesi bekleniyor.

Daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Lagos, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra 27 Nisan'da Brüksel'de tutuklanmıştı.

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

13 yıl hapis cezası almıştı

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak, Yunanistan'dan Belçika'ya kaçmıştı.

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Brüksel'de tutuklanan ırkçı Yunan milletvekili Lagos, Atina'ya getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 18:45:38. #1.15#

title