Son dakika haberi | Boşandığı eşinin öldürdüğü okul müdürü Yasemin, toprağa verildi

BURSA'da 2 ay önce boşandığı polis memuru Bilal Ağır (52) tarafından tabancayla vurularak öldürülen okul müdürü Yasemin Ağır (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde 26 DC 016 plakalı otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında bir erkek ile görünce aracın önünü kesti. Eşi ile yanındaki Yahya A.'yı (48) araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye de kurşunlardan biri isabet etti. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Sakarya Ortaokulu'nun müdürü Yasemin Ağır hayatını kaybetti.

1 çocuk annesi Yasemin Ağır için Mollaarap Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ağır ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Yasemin Ağır'ın annesi Havva Ulutaş ve babası Hasan Ulutaş'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Ağır'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Bilal Ağır'ın tabancayla vurduğu Yahya A.'nın Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bilal Ağır'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.