Son dakika haberi! Bolu'da 58 milyon TL'ye 20 okul yenileniyor
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Son dakika haberi! Bolu'da 58 milyon TL'ye 20 okul yenileniyor

Son dakika güncel haberi... Bolu'da 58 milyon TL'ye 20 okul yenileniyorBOLU'da, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 26 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, 20 okulun da güçlendirme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

28.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:16

Bolu'da 58 milyon TL'ye 20 okul yenileniyor

BOLU'da, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 26 okulun yıkımı gerçekleştirilirken, 20 okulun da güçlendirme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, 20 okuldaki güçlendirme çalışmaları için 58 milyon TL bütçe ayrıldığını ve çalışmaların Eylül ayına kadar tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerde Bolu'da 26 okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi. Daha önce boşaltılan okulların yıkımı gerçekleştirildi. Bakanlık, ayrıca 20 okula da güçlendirme çalışması yapılması yönünde rapor sundu. Güçlendirme çalışmaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 48 milyon TL bütçe ayrıldı. Bolu Valiliği de çalışmalar için İl Özel İdaresi üzerinden 10 milyon TL bütçe ekledi. Toplam 58 milyon TL bütçe ile 20 okulun güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit güçlendirme çalışması yapılan Yaşamkent Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Ahmet Ümit, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Bolu'da 50 bin civarında öğrencimiz var. Yine 4 bin kadrolu öğretmenimiz var. 1000 civarında da ücretli öğretmenimizle birlikte 5 bin öğretmenimiz var. Ne yazık ki koronavirüs nedeniyle geçen sene belli bir süre içerisinde okulları kapatmak durumunda kaldık. Uzaktan eğitim başladı. Ama bu arada biz de kendimizi yenileyelim ve bu süreci değerlendirelim diye zaten önceden harekete geçmiştik. Yaklaşık 9 ay önce bu çalışmaların alt yapısını başlatmıştık. Bütün binalarımız gözden geçirildi.? dedi.

Yıkılması gereken 26 binanın tespit edildiğini ifade eden Vali Ümit, 'Kesin olarak yıkılması gereken 26 bina tespit edilmişti. Biz bu binaları boşaltmıştık. Onun dışında 20 tane de güçlendirme yapılması gereken bina tespit edildi. Ocak ayı itibariyle resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık. Mayıs ayında işlemler tamamlandı. İl Özel İdaresi marifetiyle teknik boyutunu takip ediyoruz. Kendi mühendislerimiz projelendirip, teknik kontrolleri yapıyor. İhalesi de İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Bu 20 tane binamız ihale edildi. Bu binaların genel olarak 90 günlük ve 120 günlük süresi var. Neticede Eylül ayı itibariyle ihtiyacımız kadar binayı biz teslim almış olacağız. Bu 20 tane binanın güçlendirme ve onarım maliyeti 58 milyon TL.' diye konuştu.

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Son dakika haberi! Bolu'da 58 milyon TL'ye 20 okul yenileniyor

Kaynak: DHA

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