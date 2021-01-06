BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ GÖZALTILAR: ŞÜPHELİLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ GÖZALTILAR: ŞÜPHELİLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

06.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:34
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ GÖZALTILAR: ŞÜPHELİLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde rektör ataması gerekçe gösterilerek yapılan protesto gösterilerini provoke edenlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 36 kişi arasında, terör örgütleri PKK/KCK, MLKP, DSİH, DEVPAR, THKPC ve TKP/ML içinde faaliyet yürüten şüphelilerin olduğu belirtildi.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde rektör ataması gerekçe gösterilerek yapılan protesto gösterilerini provoke edenlere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 36 kişi arasında, terör örgütleri PKK/KCK, MLKP, DSİH, DEVPAR, THKPC ve TKP/ML içinde faaliyet yürüten şüphelilerin olduğu belirtildi. 

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması gerekçe gösterilerek yapılan protestoların provoke edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyonda gözaltına alınanlar arasında terör örgütleriyle bağlantılı şüphelilerinin olduğu öğrenildi. 

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre gözaltına alınan 36 kişi arasında terör örgütleri PKK/KCK, MLKP, DSİH, DEVPAR, THKPC ve TKP/ML içinde faaliyet yürüten şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları ve organizasyonunda gerçekleşen eylemlere katıldığının belirlendiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları gözaltındaki şüphelilerden R.D.G.'nin, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını, terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C açık alan yapılanmaları ve organizesindeki eylemlere katıldığını kaydetti. M.H.'nin, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, terör örgütü Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütü açık alan yapılanmaları organizesindeki eylemlere aktif olarak katıldığı tespit edildi. E.B.G.'nin terör örgütü Birleşik Devrim Partisi (DEV-PAR) içerisinde faaliyet yürüttüğü ve yine Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı kaydedildi. A.D.A.'nin ise terör örgütü MLKP'nin açık alan gençlik yapılanması SGDF içerisinde faaliyet yürüttüğü ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı ifade edildi. Şüphelilerden E.K.'nın da Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, sol marjinal yapılanmaların organizasyonunda gerçekleştirilen eylemlere ve etkinliklere katıldığı belirlendi. İstanbul'da 5-6 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ GÖZALTILAR: ŞÜPHELİLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARLA İLGİLİ GÖZALTILAR: ŞÜPHELİLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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