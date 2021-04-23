Son dakika haber! BİTLİS- PKK'lı teröristlere ait mühimmat imha edildi
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Son dakika haber! BİTLİS- PKK'lı teröristlere ait mühimmat imha edildi

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Mutki ilçesinin Kapaklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bu kapsamda 22 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan 2021-07 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda toprağa gömülü brandaya sarılı 4 el bombası, 240 fişek, 3 büyük pil, leşker kıyafeti ve puşi ele geçirildi.

Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri yerinde imha edildi.

Son dakika haber! BİTLİS- PKK'lı teröristlere ait mühimmat imha edildi
Son dakika haber! BİTLİS- PKK'lı teröristlere ait mühimmat imha edildi
Son dakika haber! BİTLİS- PKK'lı teröristlere ait mühimmat imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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