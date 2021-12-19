Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 7 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Diyarbakır'da 7 gündür kayıp olan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi'nde öğle saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde bir kadın buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Şerifa Çelik'e (23) ait olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şerifa Çelik'in eşi Mehmet Çelik, 12 Aralık tarihinde 3 aylık ve 4 yaşındaki çocuklarını bırakıp evden ayrılan eşi için polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Son dakika haberi! Bir haftadır kayıp olan iki çocuk annesi kadın ölü bulundu

Annesi yanında ölen 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri burktu

Annesi yanında ölen 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri burktu

 Görüntü Diyarbakır'dan! Öfkeli anne sokakta kızının saçına yapıştı: Yürü gidiyoruz

Görüntü Diyarbakır'dan! Öfkeli anne sokakta kızının saçına yapıştı: Yürü gidiyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title