Son dakika haberi... Bilimsel Araştırma: Bitkisel beslenme Covid-19 riskini azaltıyor

King's College London ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, 600 bin kişinin beslenme ve sosyoekonomik verilerini inceleyerek bilimsel araştırma sonuçlarını yayınladı. İncelenen verilerde, sıklıkla bitkisel gıda tüketen kişilerin, nadiren tüketenlere göre Covid-19'a yakalanma risklerinin daha az olduğu belirtildi.

Bilim insanları tarafından 600 bin kişinin beslenme verileri üzerinden yapılan analiz bazlı araştırma sonuçlarına göre, bitkisel diyet uygulayanların, Covid-19'a yakalanma, yakalansa da hastalığı ağır geçirme olasılığının daha az olduğu ifade edildi. Araştırma sonuçlarında, hastalığa yakalanma riskinin uygulanan diyet ve bireylerin yaşadığı bölgelerin sosyoekonomik durumlarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

İncelemelerde, sosyoekonomik faktörlerin, Covid-19'un yayılmasında önemli bir etken olduğunu ifade edildi. Araştırmacılar, bu faktörlere bağlı ayrımın olmadığı koşullarda Covid-19 vakalarının yaklaşık dörtte birinin önlenebileceğini vurguladı. Uzmanlar bu kapsamda, halk sağlığının iyileştirilmesinin altını çizdi.