Son dakika haberi: Bilecik'te aracında uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
AA / Harun Reşit Kaymaz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Söğüt ilçesinde aracında kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde aracında kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince O.A'nın üzerinde ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda, 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ile bu silaha ait 1 adet şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Harun Reşit Kaymaz - Son Dakika Haberleri