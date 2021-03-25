Son dakika haberi! Bilecik Erzurumlular Derneği'nden hemşerileri Eskişehir İl Emniyet Müdürü Dinç'e ziyaret
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Son dakika haberi! Bilecik Erzurumlular Derneği'nden hemşerileri Eskişehir İl Emniyet Müdürü Dinç'e ziyaret

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Son dakika haberi! Bilecik Erzurumlular Derneği'nden hemşerileri Eskişehir İl Emniyet Müdürü Dinç'e ziyaret

Son dakika haber... Bilecik Erzurumlular Derneği Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik Erzurumlular Derneği Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bilecik'in en aktif dernekleri biri olan Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun ve beraberindekiler, hemşerileri olan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası misafirperverliklerinin dolayı Eskişehir İl Emniyet Müdür'ü Dinç'e teşekkür eden Dursun, "Biz STK'lar olarak her zaman devletimizin emrinde olduğumuzu bildirdik müdürümüze. Müdürümüz Bilecik valimize, Bilecik İl Emniyet Müdürümüze ve tüm Bilecik halkına selamlarını iletti. En kısa zamanda pandemi şartları uyarsa Bilecik'e ziyaret edeceğini söyledi. Bizlerde Bilecik Erzurumlular Derneği olarak kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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