Son dakika! Beyrut'taki patlamada ölenlerin yakınları düzenledikleri gösteride güvenlik güçleri ile arbede yaşadı
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Son dakika! Beyrut'taki patlamada ölenlerin yakınları düzenledikleri gösteride güvenlik güçleri ile arbede yaşadı

Son dakika! Beyrut'taki patlamada ölenlerin yakınları düzenledikleri gösteride güvenlik güçleri ile arbede yaşadı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Lübnan'da İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi'nin evi önünde eylem yapan Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları ile güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Lübnan'da İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi'nin evi önünde eylem yapan Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları ile güvenlik güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin yakınları, birkaç günden beri adalet talebiyle düzenledikleri protestolarını bugün de devam ettirdi.

Akşama doğru İçişleri Bakanı Fehmi'nin Beyrut'taki evinin önüne yürüyen eylemciler, patlamada kaybettikleri yakınlarını simgeleyen tabutları Bakan Fehmi'nin evinin önüne bıraktı.

Ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını da taşıyan eylemciler, Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim başta olmak üzere soruşturma kapsamında dokunulmazlığı kaldırılması gereken isimlere yönelik adımların atılması yönünde sloganlar attı.

Bakan Fehmi'nin evinin yer aldığı binanın bahçe kapısını söken öfkeli eylemciler, Emniyet Genel Müdürü İbrahim'in sorgulanmasına izin verilmesi halinde evin önündeki eylemlerine son vereceklerini dillendirdi.

Binanın bahçesindeki eylemcileri dışarı çıkarmak için biber gazı ile müdahale eden güvenlik güçlerine karşı eylemciler, ahşap ve çeşitli nesnelerle karşılık verdi. Eylemciler ile güvenlik güçleri arasında bir süre devam eden gergin olaylarda yaralananlar oldu.

Bu arada Meclis binasının önünde toplanan kalabalık da Meclis Başkanı Nebih Berri başta olmak üzere tüm yöneticiler ve siyasi partiler aleyhinde sloganlar attı.

Kalabalık, Meclis binasının önünde yaklaşık bir saat sürdürdükleri eylemin ardından İçişleri Bakanı Fehmi'nin evindeki eyleme doğru yürüyüşe geçti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları, "İçişleri Bakanı Fehmi'nin, Emniyet Genel Müdürü İbrahim'in soruşturma kapsamında sorgulanmasına karşı çıkmakla" suçluyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de, patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski Maliye Bakanı Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan almıştı.

Temyiz Mahkemesi'nin kararından 2 gün sonra 20 Şubat'ta ise Adalet Bakanı Marie-Claude Najm, soruşturmaya yargıç Bitar'ı atamıştı.

Yargıç Bitar'ın göreve gelmesinin ardından 15 Nisan'da 6 kişi ve 23 Haziran'da 7 kişi olmak üzere, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 13'ü salıverilmişti.

Lübnan yargısı, son olarak da 2 Temmuz'da 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'ten talepte bulunmuş ve bazı emniyet yetkililerin sorgulanacağını açıklamıştı.

Son dakika! Beyrut'taki patlamada ölenlerin yakınları düzenledikleri gösteride güvenlik güçleri ile arbede yaşadı
Son dakika! Beyrut'taki patlamada ölenlerin yakınları düzenledikleri gösteride güvenlik güçleri ile arbede yaşadı
Son dakika! Beyrut'taki patlamada ölenlerin yakınları düzenledikleri gösteride güvenlik güçleri ile arbede yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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