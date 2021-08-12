Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi

Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Liman patlamasında hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri Lübnan Parlamentosu'nun bir oturumunun düzenlenmesi planlanan UNESCO Sarayı önünde protesto düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Liman patlamasında hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri Lübnan Parlamentosu'nun bir oturumunun düzenlenmesi planlanan UNESCO Sarayı önünde protesto düzenlendi. Protesto nedeniyle milletvekillerinin yeterli katılım sağlayamaması sonucunda Parlamento oturumu ise ertelendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020 tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu facia yaşanmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlamada 218 kişi hayatını kaybetmiş, en az 150 kişi patlamanın ardından sakatlanmış toplam 7 bin kişi yaralanmıştı. Faciada 77 bin ev yıkılırken 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı. Olayların üzerinden geçen 1 yılın ardından Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri, liman patlaması davasındaki iddianame ve Anayasa'nın 80. maddesinde öngörülen Yüksek Kurul önündeki yargı sürecini görüşmek üzere UNESCO Sarayı'nda bir genel kurul toplantısı yapılması çağrısında bulunmuştu. Bunu üzerine dün Lübnan'da çok sayıda milletvekili, birçok kişinin ihmalkarlıklarla suçlanan politikacıların detaylı incelemelerden daha fazla korunacağından korktuğu kapalı bir parlamento oturumunu boykot edeceklerini duyurmuştu.

Duyurunun ardından Liman'daki patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, bugün Beyrut'ta yer alan UNESCO Sarayı önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Düzenlenmesi planlanan Parlamento oturumunu, "utanç oturumu" olarak nitelendiren protestocular, Temsilciler Meclisi'ne ve dokunulmazlıkların kaldırılmasını reddedenlere karşı sloganlar attı. Oturum öncesi düzenlenen protesto nedeniyle sadece 39 milletvekilinin katılım sağladığı Parlamento oturumun ise yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenmesi kararı alındı.

Oturumun gündeminde ne vardı ?

Ertelenen Parlamento oturumunun gündemdeki tek madde ise bir grup milletvekilinin ve geçici Başbakan da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin eski cumhurbaşkanları ve bakanlar aleyhindeki davalara bakan özel bir kurula sevk edilmesini talep eden bir dilekçenin görüşülmesiydi.

Tartışmalı dokunulmazlık kaldırılması talebi

Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürütmekle görevli Hakim Tarık Bitar 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, soruşturmada Lübnan'ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep emişti. - BEYRUT

Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi
Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi
Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi
Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Edis Gülben Ergen Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Hakan Reçber Alex Teixeira Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:10:58. #1.14#

title