Son dakika haberi | Beyaz Saray önündeki Floyd protestoları çatışmalara sahne oldu (7) - WASHINGTON
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Beyaz Saray önündeki Floyd protestoları çatışmalara sahne oldu (7) - WASHINGTON

Son dakika güncel haberine göre Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etmek üzere Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

01.06.2020 07:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 07:39

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etmek üzere Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

ABD genelinde salı gününden bu yana devam eden Floyd gösterileri, başkent Washington'da hafta sonuna damgasını vurdu.

Cumartesi gecesi yaşanan şiddet içerikli eylemlerin ardından pazar günü akşam saatlerinde yine Beyaz Saray çevresinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Floyd için adalet" sloganları altında polis şiddetini protesto etti.

Güvenlik güçlerinin kapattığı Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nın etrafında buluşan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok", "nefes alamıyorum", "siyahların hayatı önemlidir" gibi sloganlar attı.

Akşam saatlerinde polisle göstericiler arasındaki gerginlik tırmanırken, uzun süre barışçıl şekilde devam eden gösteri bir anda alevlendi.

Polisin göstericileri daha geriye doğru itmeye çalışması, iki grubu karşı karşıya getirirken, polisin göz yaşartıcı gaz atmasına göstericiler taş ve su şişeleriyle karşılık verdi. İlerleyen saatlerde polisle göstericiler arasındaki ufak çaplı çatışmalar devam etti.

Çatışmalar devam ederken etrafta bulunan bazı mağazaların yağmalandığı anlar da kameralara yansıdı.

Öte yandan, dünden bu yana devam eden olaylarda, Bahçeşehir Global ağına bağlı ve Beyaz Saray'a komşu olan Bay Atlantic Üniversitesi (BAU) ve Mentora College'ın içinde bulunduğu binanın da göstericilerin saldırısı sonucu hasar gördüğü bildirildi.

Muhtemel bir provokatörü engelleyip polise teslim ettiler

Öte yandan protestolar barışçıl bir şekilde devam ederken, yerdeki kaldırımları sökmeye çalışan beyaz bir Amerikalı, çevredeki göstericiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

AA kameralarına yansıyan anlarda, yüzü kapalı söz konusu muhtemel provokatör, etraftakilerin fark etmesinin ardından yaka paça kontrol altına alındı. Kişiyi polise teslim eden göstericiler, "provokasyon" uyarısında bulundu.

Gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Akşam saatlerinde devam eden gösterilerin, saat 23.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağından sonra azalması bekleniyor.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.

Ayrıca Bowser, gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirmişti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

Son dakika haberi | Beyaz Saray önündeki Floyd protestoları çatışmalara sahne oldu (7) - WASHINGTON

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Haber
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Şehit olan narkotik polisi Erman Özcan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Çetin Oktay Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Serdar Ortaç Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Beyaz Saray önündeki Floyd protestoları çatışmalara sahne oldu (7) - WASHINGTON - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 17:09:45. #1.14#
title