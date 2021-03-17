Son dakika haberi! Başkan Oktay, Çanakkale Şehitleri'ni andı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Başkan Oktay, Çanakkale Şehitleri'ni andı

17.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:30
Son dakika haberi! Başkan Oktay, Çanakkale Şehitleri'ni andı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Oktay "Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız" dedi.

Başkan Oktay mesajının devamında, "Sonuçları itibariyle Dünya tarihinin akışını ve Türk Milletinin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutlamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözlerinin vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir.18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte; inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Bu zafer başarılarla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir inancın, sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de bu ruhtur, bu inançtır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bizlere manevi miras olarak yalnızca "akıl ve bilim" bırakan, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, 106 yıl önce Çanakkale'den sonsuzluğa uğurlanan 250 bin kahramanımızı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Başkan Oktay, Çanakkale Şehitleri'ni andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:33:16. #1.14#
title