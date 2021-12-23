Son dakika haberi: Başkan Çalışkan: "Allah uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023 " - Haberler
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Son dakika haberi: Başkan Çalışkan: "Allah uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023 "

Son dakika haberi: Başkan Çalışkan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Var ol Sayın Cumhurbaşkanım, Allah sana uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023" dedi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Var ol Sayın Cumhurbaşkanım, Allah sana uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023" dedi.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben 1.85 boyundayım, mezarım biraz daha büyük olacak. Diğerleri düşünsün" sözleri üzerine ayağa kalkan Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Erdoğan'a hitaben salonu inleten bir sesle, "Var ol Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sana uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023" ifadelerini kullanması salondakilerden büyük büyük alkış aldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Başkan Çalışkan: Allah uzun ömürler versin Cumhurbaşkanım. Belediye Başkanları burada, hedef 2023

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