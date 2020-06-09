Son dakika haberi: Başkan Altınsoy: "Devlet millet el ele birlikte başaracağız"
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Son dakika haberi: Başkan Altınsoy: "Devlet millet el ele birlikte başaracağız"

Son dakika habere göre AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ekonomik İstikrar Paketi ve diğer tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bu süreçte atılan adımların toplam tutarı 260 milyar liraya ulaşmıştır.

Son dakika haberi: Başkan Altınsoy:
09.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:00

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ekonomik İstikrar Paketi ve diğer tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Bu süreçte atılan adımların toplam tutarı 260 milyar liraya ulaşmıştır. Atılan adımların ekonomik büyüklüğü, çarpan etkisi ile 600 milyar lirayı aşmıştır" dedi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yatırımlar ve atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "O zaman milli gelirin neredeyse yüzde 20'sini faize ödeyen Türkiye, bugün sadece yüzde 2,3 oranında bu rakamla karşı karşıyadır. Kaldı ki bu yüzde 2,3'ün de içinde o dönemden kalan hasarların giderilmesi söz konusudur" diye konuştu. Faizlerin Nisan ayında tek haneli rakamlara gerilediğini anımsatan Altınsoy, Türkiye'nin uzun yıllar sonra ilk kez bütçesini faiz ödemelerine değil, yatırım ve sosyal harcamalara ayırmaya başladığını dile getirdi. Korona virüs salgınının yıkıcı etkilerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de ciddi ekonomik desteklerin ortaya konulduğunu vurgulayan Altınsoy, "Bu süreçte atılan adımların toplam tutarı 260 milyar liraya ulaşmıştır. Atılan adımların ekonomik büyüklüğü, çarpan etkisi ile 600 milyar lirayı aşmıştır" şeklinde konuştu.

Kamu bankalarının temel ihtiyaç desteği kapsamında 6 milyon 617 bin vatandaşa, 39 milyar 117 milyon lira kaynak sunduğunu, Halkbank tarafından esnafa sunulan toplam desteğin 26 milyar 169 milyon liraya ulaştığını, esnaf destek kredisi kapsamında 684 bin 103 esnafa 16 milyar 906 milyon finansman desteği sağlandığını aktaran Altınsoy, esnafın hiçbir şekilde yalnız bırakılmadığını bildirdi. Türkiye'nin bu tablo içerisinde OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ve G20 içerisinde pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyüme ile kapattığını ifade eden Altınsoy, "Dünya 1-2 yıl sonrası için çok olumlu konuşamıyor ama inşallah biz bu tedbirlerle esnafımızın, işçimizin, vatandaşımızın, girişimcimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Yeni finansman paketleri açıklandığını anımsatan Altınsoy, "Biz bugünü planladığımız gibi, dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonrasında da vereceğiz. Formülümüz şudur, önce toparlanma, sonra atılım. Bununla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız peyderpey bu destekleri açıklamaya devam edecek. Daha sonrasıyla da ilgili tedbirlerimiz var. Şimdiye kadar pek çok kriz yönettik, bu krizleri de yönetiriz" şeklinde konuştu.

Altınsoy, ayrıca maske, temizlik ve sosyal mesafeye uyulması çağrısında da bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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