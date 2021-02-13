Son dakika haberi: Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (5)
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Son dakika haberi: Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (5)

13.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:31
Son dakika haberi: Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (5)

Son dakika gündem haberi... TUTUKLANDIAlanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanan Ö.T.

TUTUKLANDI

Alanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanan Ö.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'7 YILDIR KİMSEYE ZARARIM YOK'Öte yandan, Ö.T.'nin, yıkım anında ilçede faaliyet gösteren bir TV kanalına konuştuğu ortaya çıktı. Kulübede 7 yıldır yaşadığını ve kimseye zararının olmadığını iddia eden Ö.T. röportajında, zabıta memurlarından birinin akrabasını ihbar ettiği için barakasının yıkıldığını ileri sürdü. Kendisi hakkında şikayetçi olanların söylediği gibi bir durum olmadığını öne süren Ö.T., "İnsanların dediğiyle alakası yok. Birbirlerinin teknelerini yakarlar benim üzerime atarlar. Her türlü inceleme yapılır, temiz çıkıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. 2 gün sonra aynı şeyi yapalar yine benim üzerime. Bundan sonra çadır aldım bir tane, kuracağım şuraya yaşayacağım. Benim için fark eden bir şey yok. Ha iki metrekarelik yer ha çadır. Burası benim için fazla bile lükstü" dedi.YIKILMASINI DESTEKLEDİLER

Barınakta toplanan ve aralarında balıkçıların da olduğu bir grup ise yıkımı desteklemek için oradaydı. Kadının, balıkçı teknelerini yaktığını, ağları kestiğini, balıkçılara rahatsızlık verdiğini iddia eden grup, kendilerine küfür ettiğini de öne sürdü.


Son dakika haberi: Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (5)
Son dakika haberi: Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (5)
Son dakika haberi: Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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