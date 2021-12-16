Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Kıran: "Azerbaycan ile ortak bir geleceği inşa etmenin kararlılığı çerisindeyiz"'

MALATYA (AA) - Keçiören Belediyesince hazırlatılan "Şuşa Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" kitabının Estergon Kalesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Azerbaycan Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Amiraslanov, TBMM Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Eyneddinoğlu Mammadov, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimkızı, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı ve günün anısına fotoğraf çektirildi.

Programda, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin konser verdi.

Kitap Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alındı

Azerbaycanlı Milletvekili Melahet İbrahimkızı'nın hazırladığı, editörlüğünü AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın, danışmanlığını ise Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yaptığı kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 18 yılda gerçekleştirdikleri ortak faaliyetleri anlatıyor.

Kitap, Azerbaycan Türkçesi ile kaleme alındı.