Son dakika haberi | Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı
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Son dakika haberi | Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı Geline 'askerimize iyi bak' diyen Bakan Soylu, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Bartın'ın Kumluca beldesinde Libya görevinden dönen uzman çavuşun düğününe katıldı.

Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı

Geline 'askerimize iyi bak' diyen Bakan Soylu, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi

BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Bartın'ın Kumluca beldesinde Libya görevinden dönen uzman çavuşun düğününe katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'dan havalanan helikopterle Bartın'ın Kumluca Beldesindeki futbol sahasına iniş yaptı.

Burada protokol tarafından karşılanan Bakan Soylu; Zafer köyündeki sel bölgesine giderken yolunun üzerindeki Libya görevinden dönen uzman çavuşun düğün merasimine katıldı. Libya görevinden düğün için döndüğünü anlatan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Dursun ile Ümran Esen ile bir süre görüşen Bakan Soylu, damada düğün hediyesi verdi.

Burada bol bol davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu engelli bir genç kızla yakından ilgilendi. Bakan Süleyman Soylu, geline de 'askerimize iyi bak' diyerek nasihatta bulundu ve bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Son dakika haberi | Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı
Son dakika haberi | Bakan Soylu, sel bölgesinde yolunun üzerindeki uzman çavuşun düğününe katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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