Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda "Reşat Baba" olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
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Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda "Reşat Baba" olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu

Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazanın dördüncü iftarında Ankara Aydınlıkevler'de oturan 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Reşat Çolak'ın evine misafir oldu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazanın dördüncü iftarında Ankara Aydınlıkevler'de oturan 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Reşat Çolak'ın evine misafir oldu.

Çolak ailesi Bakan Selçuk'u, kapıya asılı "Gazi evine hoş geldiniz" notuyla karşıladı. Türkiye'nin en yaşlı Kıbrıs Gazisi olan Çolak evini müzeye çevirmişti. Bakan Selçuk'un müze gezisi içeri adım atar atmaz başladı.

Kıbrıs Gazisi Çolak, madalya, plaket ve maketlerden oluşan 300'e yakın materyali evinde sergileme fikrinin geçtiğimiz yıllarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca gaziler onuruna verilen resepsiyondan sonra oluştuğunu ifade etti. Bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, Gazi Çolak ve eşi Süheyla Çolak birlikte iftar yaptı.

Bakan Selçuk, iftar sonrası Çolak çifti ile çay içip sohbet etti. Sohbet sırasında Gazi Çolak yakınlarının kendisine "Reşat Baba" diye seslendiklerini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili anılarını halen ilk günkü heyecanı yaşayarak Bakan Selçuk'a anlatan Gazi Çolak, fotoğraflarını da tek tek gösterdi. Çolak çifti, Bakan Selçuk ile iftarda aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Bakan Selçuk, şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Selçuk sonrasında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un babaevini ziyaret etti. Selçuk, şehit annesi Gülten Coşkun, şehit babası Gülbay Coşkun ve şehidin kız kardeşi Burcu Coşkun ile yakından ilgilendi. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk'in de eşlik ettiği ziyaretler şehitlerimizin ruhuna okunan dualarla son buldu. - ANKARA

Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, iftarda 'Reşat Baba' olarak tanınan Kıbrıs Gazisi'nin evine konuk oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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