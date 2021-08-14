Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli." dedi.

Olay yerinde havadan incelemelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş Valiliği'nde oluşturulan kriz masasını ziyaret eden Pakdemirli, burada düzenlenen basın toplantısında, Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları için kiraladığı Rus yapımı Be-200 tipi uçağın Adana'da konuşlandırıldığını hatırlattı.

Uçağın bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal ettiğini ve 14.35 sularında kaza kırım geçirdiğini ifade eden Pakdemirli, "Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmış, sonrasında ise JAK ve AFAD ekiplerimiz havadan indirme yaparak bölgeye ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum, 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konuyla ilgili savcı ve Adli Tıp Kurumunun tespit çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Kaza kırım ekiplerinin halk arasında bilinen adıyla kara kutu ve yerinde fiili incelemesinin tamamlanmasıyla daha fazla bilgiye ulaştığımızda gerekli merciler gerekli açıklamayı yapacaktır. Enkazın olduğu bölgeye vali ve milletvekillerimizle inceleme yaptık. Enkazdan geriye elbette çok fazla bir şey kalmamış durumda. Hepimize geçmiş olsun, Allah rahmet etsin. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden korusun."

Bakan Pakdemirli'ye Tarım Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, '3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
Son dakika gündem: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili, "3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabıallah'tan...
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