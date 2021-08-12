Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin yaşattığı zararları yerinde incelemek üzere Türkeli ilçesine geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin yaşattığı zararları yerinde incelemek üzere Türkeli ilçesine geldi.

Helikopter ile ilçeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti. Helikopter ile Türkeli Huzur Dincel Stadı'na inen Bakan Karaismailoğlu, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'den ilçede yaşanılan sel süreci hakkında bilgiler aldı.

Türkeli Yılanlık Köprüsü, Çayırlar Köprüsü ve diğer yıkılan köprüler ile selin verdiği zararı helikopter ile havadan inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Türkeli-Çatalzeytin karayolunu birbirine bağlayan Çayağzı Köprüsü'nü yerinde gördü.

Köprülerin yıkılması nedeniyle karayolu ile ulaşım sağlanamayan Türkeli ilçesine yeniden karayolu ile bağlantı sağlamak üzere ilk etapta Türkeli-Ayancık karayoluna bağlantı sağlayan İkisu Köprüsü mevkisinde çalışmalar yürütülebileceği görüşüldü. - SİNOP

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Muslera Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu afet bölgesini havadan inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 15:52:07. #1.16#

title