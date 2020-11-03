- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı

03.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:55

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, sorulan soru üzerine, terörün her türlüsüne karşı olunduğunu ve tüm dünya ile teröre karşı...

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, sorulan soru üzerine, terörün her türlüsüne karşı olunduğunu ve tüm dünya ile teröre karşı mücadelede işbirliği içinde olunması noktasında çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile Bakanlıkta bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde her iki bakan mutabık kalınan anlaşmalar üzerinde imzalar attı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis için İzmir depreminden sonra dayanışmalarını ilettiğini belirterek, "Bugün öğleden sonra Sierra Leone'nun Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yapacağız. 2018 Şubat ayında FreeTown'da Büyükelçiliğimizi açtık ve iadeyi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz ve bizde resmi açılışımızı yapacağız. Afrika ülkelerinden 36. Büyükelçiliğini açacağız. Bizde Afrika'daki Büyükelçilik sayımızı artırıyoruz. Hedefimiz 50'ye ulaşmaktır. Sierra Leone tüm Afrika kıtasında özel ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Her alanda yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Bugün 3 anlaşma imzaladık. Çifte vergilendirmenin önlenmesi bunlardan birisi oldu. Ticaret hacmimizin ve yatırımlarımız için faydası olacak. Önümüzdeki süreçte müzakerelerini sürdürdüğümüz eğitim, spor alanlarındaki anlaşmaları tamamlayarak onları da imzalayacağız. Savunma Sanayi işbirliği alanında da bir anlaşma imzalanacak ve bunu önemli buluyoruz. Enerji işbirliği konusunda da mutabakat zaptını imzalamak istiyoruz. Türk firmalarımızı Sierra Leone'de yatırım yapması için teşvik edeceğiz" dedi.

Teröre karşı tüm dünya ile işbirliği

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırı ve Azerbaycan'da ki sürece ilişkin yöneltilen soruya, "Dün gece ile Viyana'da bir terör saldırısı oldu. İlk bilgileri alır almaz açıklamamızı yaptık. İlk açıklamayı Türkiye yaptı. Biraz önce Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştük ve sözlü olarak taziyelerimizi ve dayanışmamızı bildirdik. Biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsü ile mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm dünya ile işbirliği içinde teröre karşı dayanışma içinde olmayı vurguluyoruz. Bu saldırıyı lanetliyoruz. İki vatandaşımız canları hiçe sayarak olaya müdahale etti. İki kardeşimiz bir Müslümanın ve bir Türk'ün yapması gerekeni yaptılar. Gerek Avusturya tüm dünyada yaşayan Türkler aynı histeler. İslam düşmanlığı dahil bir çok trendler var ama bunların önüne geçmeliyiz. Azerbaycan'ın yayındayız ve bundan sonra da yanında olacağız. İyi günde de kötü günde de onları yalnız bırakmıyoruz. Hemen hemen her gün kardeşim Ceyhun Bayramov ile görüşüyoruz. Azerbaycan hukuken ve ahlaken haklıdır. Azerbaycan kendi topraklarında mücadele ediyor. Biz bu mücadelenin yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin desteği ile Kovid ile mücadeleyi güçlendirdi

Konuk Bakan Nabeela Tunis ise, "Türkiye'yi ziyaret etmek büyük bir memnuniyettir. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün önemli bir adım atıyoruz ve Büyükelçiliğimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Sierra Leone arasında uçuşlar devam ediyor. Ekonomik, ticari, kültürel ve tarım alanlarında son derece uzun vadeli ilişkilerimiz var. Sierra Leone, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak değerlendiriyor. Ülkemize verdiğimiz destekten dolayı teşekkür ederiz. Son zamanlarda Türkiye'den aldığımız desteklerden dolayı korona ile çok daha iyi mücadele ettik. Bu konudaki yardımlarınızı takdir ediyoruz. Bu hastalığı kontrol altına alabildik ve tüm kardeşlerimizi de ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Kovid ile mücadele konusunda sizin desteğiniz çok önemliydi. Yatırım ve ticaret alanında önemli bir anlaşma imzaladık. Çifte vergilendirme konusunda anlaşmayı imzaladık" ifadelerini kullandı.

- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İRFAN ÇALIŞKAN

İlgili Haberler

Son dakika haber: Bakanlar Gül ve Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki
Son dakika haber: Bakanlar Gül ve Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya tepki
Bakan Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı
Bakan Çavuşoğlu: Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı
- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

MHP Adana İl Teşkilatından 20 çalışma komisyonu - HaberBuldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - HaberKılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - HaberŞentop, Endonezya Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Soesatyo ve beraberindeki heyetle görüştü - HaberCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Depremle mücadelede merkez ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişim, iş birliği, koordinasyon sağlanmak... - HaberYıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı - HaberlerSon Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi - HaberlerSon dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür. - HaberSon dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun - HaberSon dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi. - HaberSon dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı." - HaberSon dakika politika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Bakan Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya terörle mücadelede işbirliği çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 15:08:36. #1.14#
title