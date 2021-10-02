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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu İzmir'de

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Genel

Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu İzmir'de Bazı programlara katılmak üzere İzmir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valiliğini ziyaret etti.

İZMİR (İHA) - - Bakan Çavuşoğlu İzmir'de

İZMİR - Bazı programlara katılmak üzere İzmir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Valiliğini ziyaret etti.

İzmir'deki bazı programlara katılmak üzere kente gelen Dışişleri Bakanı Mevlüy Çavuşoğlu, İzmir Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nu İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kapıda karşılarken, ziyarette Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da yer aldı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Çavuşoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, İzmir'de bir dizi etkinliğe katılacağını ifade etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra görüşme için Valilik Makamına geçti.

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu İzmir'de

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu İzmir'de

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu İzmir'de

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu İzmir'de
İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Son Dakika Haberleri
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