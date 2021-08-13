Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur ve Isparta'da yangında zarar gören köyleri ve halkı ziyaret etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur ve Isparta'da yangında zarar gören köyleri ve halkı ziyaret etti. 

Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Bucak Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, yangın ve zarar gören noktalar hakkında bilgi aldı ardından yangının en çok etkilediği ve evlerin yandığı Sarıdere mevkisine geçti. Burada evleri yananları ziyaret eden Çavuşoğlu, yanan evlerin yerine yenilerinin yapılacağını söyledi. Yanan ormanlık alanları da inceleyen Çavuşoğlu, buradan Isparta'ya geçip, Sütçüler ilçesi Çandır Mahallesi'ndeki yangında zarar gören yerleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Çavuşoğlu, ardından Manavgat'a gitti. 

 


Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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