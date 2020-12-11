Yasak aşk cinayetinin sanığı: Kendimi kaybettim çok üzgünüm

BAĞCILAR'da parkta Tolga Varlıoğlu'yu (30) tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici'nin yargılanmasına başlandı. Sanık Eskici, maktülün kendisine hakaret ettiğini savunarak, "Kendimi kaybettim. Küfür ettim. İşim gereği yanımda taşıdığım silahla ateş ettim. Çok üzgünüm" dedi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici getirildi. Duruşmada maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Sevcan Eskici ise katılmadı. Tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici savunmasında maktulle çocukluk arkadaşı olduğunu, aynı mahallede büyüdüklerini belirterek "Kendisi nişan attığında psikolojik sorunlar yaşadı. Uyuşturucu kullanmaya başladı, uyuşturucuyu bıraktırdım" dedi.

"MAKTUL EVİME GİRDİ"

Sanık Eskici, eşiyle tartıştıklarını ve eşinin kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini dile getirerek şöyle devam etti: "Ben de bu durumu kabul ettim. Eşim hamileydi, çocuğu aldırmak istedi, aldırdık. Ama aynı konutta yaşamaya devam ettik. Sonrasında eşim 'Eve gelme' dedi. Ben de ailemin yanına gittim. Eşimle oturduğumuz ev çalıştığım dükkanın karşısında bulunuyor. Bir gün Tolga Varlıoğlu ve Özcan Haşıloğlu'nun evime girdiğini gördüm. Uzaklaştırma karar olduğu için aile yakınlarıma ve polise haber verdim. Eve girdik, maktul bana bıçakla saldırdı. Karakolluk olduk, darp raporu aldım. Eşime bu durumu sordum, 'O benim ağabeyim, bana döner getirdi' dedi. Bu olaydan 20 gün sonra maktul ile karşılaştık, bana eşimle arasında bir şey olmadığını, eşimin kız kardeşi gibi olduğunu söyledi."

"EŞİM BENİ GEREKSİZ DİYE KAYDETMİŞ"

Eşinden şüphelendiği için bir gün kızının elinden eşinin telefonunu aldığını söyleyen sanık Eskici "Eşim beni 'Gereksiz' diye kaydetmiş, telefonda iki sim kartının takılı olduğunu da gördüm. İkinci hattında sadece maktulün telefonu kayıtlıydı. Mesajlarına baktığımda eşim ile maktulün cinsel içerikli konuşmalarını gördüm. Eşime bu durumu sorduğumda bana 'Her şeyi öğrendin, biz birbirimizi seviyoruz, evleneceğiz, seninle boşanmayı bekliyorum' dedi. Ben de eşime '3 çocuğumuzun velayetini bana ver, biz boşanana kadar görüşmeyin sadece' dedim, o da kabul etti" diye konuştu.Olay gününü anlatan sanık Eskici ise şu iddialarda bulundu: "Olay günü maktul bana mesaj attı, 'Gel konuşalım' dedi. Eşim de gelmek istedi, eşimle araca bindik, parka gittik. Eşim maktule sarıldı. Maktul bana hakaret etti. Kendimi kaybettim. Küfür ettim. İşim gereği yanımda taşıdığım silahla ateş ettim. Çok üzgünüm, çok pişmanım." Maktulün babası Erdal Varlıoğlu ise sanıkların oğlunu zorla arayıp parka çağırdıklarını söyleyerek "Olay planlı yapıldı. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Tolga Varlıoğlu'nun 11 Haziran 2020'de Bağcılar'daki 100. Yıl Parkı'nda silahlı saldırıya uğradığı anlatıldı. İddianamede sanık Sevcan Eskici'nin olaydan önce maktulü parka ısrarla çağırdığı, parka eşiyle birlikte gelen sanık Hacı Mustafa Eskici'nin de eşinin kendisini maktulle aldattığını öğrenerek Varlıoğlu'na ateş ettiği kaydedildi. Silahlı saldırıdan sonra sanıkların olay yerinden ayrıldığı iddianamede belirtildi. İddianamede Hacı Mustafa Eskici'nin "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçlarından toplamda 19 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Sanık Sevcan Eskici'nin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı