Son dakika haberi | Bağcılar'da geleneksel Türk okçuluğu kursu başladı
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Son dakika haberi | Bağcılar'da geleneksel Türk okçuluğu kursu başladı

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Son dakika haberi | Bağcılar'da geleneksel Türk okçuluğu kursu başladı

Son dakika haberleri... Geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından açılan kurs yoğun ilgi görüyor.

Geleneksel Türk okçuluğunu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından açılan kurs yoğun ilgi görüyor. Bir ay önce açılan kursa katılanların sayısı 50'yi buldu. Sıkı bir eğitimden geçen çocuklar, "Ya Hak" diyerek ok atıyor ve hedefi vurmak için ter döküyorlar.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri bünyesinde verilen okçuluk eğitimi büyüyerek bir kulübe dönüştü. Geleneksel Türk okçuluğunu gençlere tanıtmak, sevdirmek amacıyla Göztepe Spor Kompleksi'nde dersler verilmeye başlandı. Bir ay önce açılan kursa ilçede oturan 8-13 yaş arası çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Bir ay içinde her gün artan ok sevdalısı sayısı 50'ye ulaştı.

Kursiyerler, ok hocası Musa Çimen eşlinde uygulamalı eğitim alıyor. Kursiyerlere duruş, okun takılması, kirişin tutulması, kabzanın tutuluşu, çekiş öncesi pozisyon, tam çekiş, nişan alma, bırakış ve hedefi vurma gibi bütün aşamalar öğretiliyor. Çocuklar, büyük bir heyecanla ok atmak için sıralarını beklerken, eğitmenlerinin söylediği her şeyi harfiyen yerine getiriyor. Talimatlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan çocuklar, "Ya Hak" diyerek ok atıyorlar. Eğlenceli geçen dersler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına bağlı olarak gerçekleşiyor.

Ecdadımızın mirası Türk okçuluğunu yaşatmak istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Geleneksel Türk okçuluğu, Türk milletinin geçmişinden gelen bir spor dalımız. Bu ata sporumuzu yaşatmak ve her gencimizin eline bir kez de olsa ok almasını, atmasını arzuluyoruz. Bu spor sayesinde çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, kişisel gelişimlerine de destek oluyoruz" dedi.

Kursa katılan dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu okçular da hem antrenman yapıyor hem de çocuklara yardımcı oluyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Bağcılar'da geleneksel Türk okçuluğu kursu başladı
Son dakika haberi | Bağcılar'da geleneksel Türk okçuluğu kursu başladı
Son dakika haberi | Bağcılar'da geleneksel Türk okçuluğu kursu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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