Azerbaycan, Ermenistan'ın önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar gece boyunca devam ederken; Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasının imha edildiği ve önemli iletişim hatlarının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ermenistan'ın saldırılarına karşılık veren Azerbaycan işgal altındaki yerlerini kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

ÖNEMLİ İLETİŞİM HATLARI KONTROL ALTINDA

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov