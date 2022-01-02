Son dakika haberi... Aysel, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta Aysel İleri (20), evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan İleri'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.