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Son dakika haberi... Aysel, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika haberi... Aysel, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ta Aysel İleri (20), evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta Aysel İleri (20), evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan İleri'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi... Aysel, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika haberi... Aysel, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika haberi... Aysel, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika haberi... Aysel, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Son Dakika Haberleri

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