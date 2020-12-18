Son dakika haberi! Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
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Son dakika haberi! Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

18.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:40
Son dakika haberi! Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber: 'BU İŞİN ŞAKASI YOK'Eşi Fatma Duman'ı kaybeden Mehmet Duman, yaklaşık bir ay önce koronavirüsten ölen Burak Genç'in cenazesine gittiklerini belirtti.

'BU İŞİN ŞAKASI YOK'

Eşi Fatma Duman'ı kaybeden Mehmet Duman, yaklaşık bir ay önce koronavirüsten ölen Burak Genç'in cenazesine gittiklerini belirtti. Mehmet Duman, "O cenazeye katıldık. Orada oturuldu, konuşuldu artık nasıl temas sağlandı bilmiyorum. İki gün sonra eşim rahatsızlandı. Test yaptırdık ve pozitif çıktı. Evde tedaviye başlandı, ilaçlarını içiyordu, gece rahatsızlandı, hastaneye kaldırdık. 7 gün normal serviste yattı, fenalaşınca yoğun bakıma aldılar. Bir daha onu görmedim. Dün yüzünü bile göremeden toprağa verdik. 6 gün önce erkek kardeşini defnetmişti, ondan önce de yeğenini toprağa vermişti" dedi. Kız kardeşinin de yoğun bakımda olduğunu söyleyen Duman, "Bu işin şakası yok. Herkes aile ilişkilerine bile mesafe koysun. Çocuklarına, anne ve babasına gidip gelmesin. Eşim 15 gün yoğun bakımda kaldı ve kaybettik" diye konuştu.


Son dakika haberi! Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
Son dakika haberi! Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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