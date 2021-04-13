Son dakika haberi... Avusturya'da bu yılki ilk teravih namazı kılındı

Bir son dakika haberine göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyarak ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyarak ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde cemaat, maske ve mesafe Kovid-19 tedbirleri eşliğinde teravih namazını 8 rekat olarak eda etti.

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yazar, ülkede Müslümanları temsil eden resmi kurum Avusturya İslam Cemaati'nin (İGGÖ) aldığı karar doğrultusunda teravih namazının cemaatle 8 rekat kılınabileceğini ifade etti.

Viyana'nın da içinde bulunduğu 3 eyalette uygulanan ve 18 Nisan'da sona ermesi öngörülen karantinanın 2 Mayıs'a kadar uzatıldığı bilgisini paylaşan Yazar, cemaatin hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymasının önemine dikkati çekti.

Yazar, geçen yıl ramazan ayının buruk geçtiğini belirterek, "Bu yıl ilk teravih namazımızı kıldık. Bu sevinç hakikaten yaşanması gereken büyük bir mutluluk." dedi.

Bütün temennisinin insanlığın salgından kurtulması yönünde olduğunu ifade eden Yazar, bu doğrultuda dua ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan