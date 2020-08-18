Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi
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Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi

İstanbul'da poligonda eğitmen eşliğinde atış yapan genç, bir anda silahı başına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Tetiği çeken genç adam hemen hastaneye kaldırılsa da durumu ciddiyetini koruyor.

18.08.2020 14:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:07

Esenyurt'ta Efe Efkan Baş isimli genç, atış poligonunda başına dayadığı silahla intihara teşebbüs etti. Dehşete düşüren olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tetiği çeken gencin ise hayati tehlikesi bulunuyor.

ANİDEN SİLAHI KAFASINA DAYADI

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt'ta bulunan bir atış poligonunda dün akşam yaşandı. Poligona gelen Efe Efkan Baş isimli genç, atış yapmak istedi. Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış gerçekleştiren genç, daha sonra aniden elindeki silahla hedef tahtalarının bulunduğu bölüme zıpladı. Kafasına silah dayayan genci poligon görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Atış poligonda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi

DURUMU AĞIR

Ancak tüm çabalara rağmen silahın tetiğini çeken genç, bir anda yere yığıldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gözetmen eşliğinde poligona gelen genç hedeflere ateş ediyor. Bir süre sonra elindeki silahla zıplayarak hedef tahtalarının bulunduğu bölüme geçen genç, intihara teşebbüs ediyor. Poligonda çalışan bayan gözetmen, genci ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Birden tetiği çeken genç, yere yığılıyor.

Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
TARSUSLU: neler oluyor bize ya toplumun çivisi çıkmış psikolojisi bozulmuş intiharlar cinayetler arkası arkasına geliyor Allah sonumuzu hayreylesin. kim bilir ne yaşadı ne sorunları sıkıntıları vardı ama hiçbişey bu dünya için canına kıymaya değmez çok yazık çok Rabbim şeytana uydurmasın hiçbir insanımızı
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SEKO: bir poligon keyfimiz vardı. gidip stres atıyorduk. şimdi poligonrada kısıtlama getirirler. git binadan atla başka birşeyler yap ne işin var poligonda. belki hayatı zor olabilir ama intihar olarak bunumu düşündün be arkadaş yaa
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18 YASINDA BİR GENÇ: Hayat gittikçe yoruyor , dayanmak zorlaşıyor .
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