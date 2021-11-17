Son dakika haberi... Aşı tereddüdü liseli Nehir'i hastanelik etti: Zor bir süreçten geçtim

İZMİR'de ailesinin tereddüt yaşadığı için Covid-19 aşısını yaptırmadığı MPS Tip 1 hastası 14 yaşındaki Nehir Dülgeroğlu koronavirüse yakalandı. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatan Nehir, aşının önemini anladığını belirterek, "Hastalık, kusma şikayetiyle başladı. Zor bir süreçten geçtim. Çok yoğun bir şekilde kol ve bacak ağrısı çektim" dedi.

İşçi emeklisi Hürzem Dülgeroğlu (55) ve ev kadını Nuray Dülgeroğlu (42) çifti, vücut sistemini etkileyen, organ hasarına yol açan ve nadir bir genetik hastalık olarak kabul edilen Mukopolisakkaridoz Tip 1 (MPS Tip 1) hastası olan kızları Nehir'in koronavirüs aşısı olmasını tereddüt yaşadıkları için istemedi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Nehir Dülgeroğlu, 25 gün önce aşırı kusma şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Nehir'in Covid-19'a yakalandığı tespit edildi. Durumu ağırlaşan Nehir Dülgeroğlu, 14 gün boyunca yoğun bakım servisinde kaldı. Dülgeroğlu, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl de, "Nehir'in anne ve babası aşıya inanan, kendi aşılarını yaptırmış bir aile. Ama Nehir için tereddüt yaşamışlar. Hele hele kronik hastalığının bulunmasına ve önerilmesine rağmen yaptırmamışlar. Bunun sonucunda ağır bir süreçten geçmişler. Özellikle obezite, şeker, kalp rahatsızlığı, astım gibi rahatsızlığı bulunan çocukların muhakkak aşılanmaları lazım. Bu sorunları olmasa bile 12 yaş üzerindeki çocukların aşı olmasında fayda var" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri

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