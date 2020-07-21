Son dakika haberi: ANTALYA FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: ANTALYA FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı

Son dakika güncel haberine göre FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda FETÖPDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ali Bayrak (46) yakalanarak, tutuklandı.

21.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:16

FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda FETÖPDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Ali Bayrak (46) yakalanarak, tutuklandı.

Manavgat'ta bir ortaokulda öğretmenlik yapan Mustafa Ali Bayrak, 2016 yılının Ağustos ayında FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan Mustafa Ali Bayrak, 16 Ağustos 2016'da sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Mustafa Ali Bayrak hakkında Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Mustafa Ali Bayrak dava devam ederken 28 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Ali Bayrak'a 'FETÖPDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararın kesinleşmesi üzerine Mustafa Ali Bayrak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanan Mustafa Ali Bayrak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi: ANTALYA FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

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