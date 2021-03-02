Son dakika haberi: Antalya'da hırsızlık için girdiği evin sahibini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: Antalya'da hırsızlık için girdiği evin sahibini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

02.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:34
Son dakika haberi: Antalya'da hırsızlık için girdiği evin sahibini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evine girip parasını çaldığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evine girip parasını çaldığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Çobanlar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda hırsızlık için girdiği evin sahibini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan H.K'nin (36) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı "evden hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Bu arada, hastanede tedavi altına alınan evin sahibi Murat Oktay'ın (34) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Murat Oktay'ın Çobanlar Mahallesi'ndeki evine dün gece saat 02.00 sıralarında giren hırsız, 10 bin lirayı çalmış, durumu fark eden Oktay, peşinden gittiği zanlı tarafından silahla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Oktay tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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