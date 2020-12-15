Son dakika haberi | Dün sel, bugün güneş

Antalya'da 3 gün süren sağanağın ardından bugün fırtınalı havadan eser yoktu. Yerli ve yabancı tatilciler güneşlenip denize girdi. Kimileri de sahilde selfie çekip, çocuklarıyla birlikte eğlendi.Antalya'da 3 gün etkili olan yağmur ve fırtınalı hava yerini güneşe bıraktı. Yerli ve yabancı tatilciler bugün 22 derece hava sıcaklığında Konyaaltı sahilinde güneşlenip denize girdi. Konyaaltı sahiline gelerek güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, soluğu Akdeniz'in serin sularında aldı. Tatilciler sahilde güneşlenip yürüyüş yaparak aralık ayında güneşli havanın tadını çıkardı. Yağışlı hava dolayısıyla bir süreden bu yana dışarı çıkamayan turistler, sıcak havayı fırsat bildi. Sahile gelen yerli turistler, yazdan kalma günün keyfini çıkardı. Bazı turistler denize girip güneşlenirken, bazıları çocuklarıyla birlikte eğlenerek kumsalda oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ