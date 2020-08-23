Son dakika haberi! ANTALYA Babasını traktör kazasında kaybeden genç kızın acı feryadı Baba böyle ölmek var mı Gelen son dakika haberlerine göre Babasını traktör kazasında kaybeden genç kızın acı feryadı Baba böyle ölmek var mıAntalya'da serasından çıkan eski demirleri taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mustafa Akman (51) yaşamını yitirdi.

Babasını traktör kazasında kaybeden genç kızın acı feryadı Baba böyle ölmek var mı

Antalya'da serasından çıkan eski demirleri taşıdığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Mustafa Akman (51) yaşamını yitirdi. Babasının cansız bedenini gören genç kızın, Baba böyle ölmek var mı Daha hayallerimiz vardı babam feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, bu sabah saat 10.00 sıralarında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi 59. sokak üzerinde meydana geldi. Damadı ile birlikte kendisine ait serada yenileme çalışması yapan Mustafa Akman, seradaki eski demirleri 07 EG 232 plakalı traktörün römorkuna koyarak direksiyon başına geçti. Arkada oturan damadı Süleyman Kaya ile birlikte seradan çıkan Mustafa Akman, yokuş aşağı inerken traktör kaymaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akman, traktörün altında kalırken, damadı Süleyman Kaya son anda mısır tarlasına atlayarak canını kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler baş kısmı çamurluk altında kalan Mustafa Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Akman'ın cenazesi kepçe yardımı ile traktörün altından çıkarıldı.

Olayı duyup seraya gelen Mustafa Akman'ın eşi, iki kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Akman'ın kızı Tuğçe Akman, babasının cansız bedenini traktör altında görünce, Baba böyle ölmek var mı Daha hayallerimiz vardı babam. Allah'ım niye böyle oldu diyerek feryat etti. Mustafa Akman'ın eşi Nefse Akman da cenaze kaldırılırken bayıldı. Yakınları kadını kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Damat Süleyman Kaya, yaşadığı şoku Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Babası ile birlikte demirleri römorka yükledikten sonra traktörün rampadan inerken tekerleklerin kaydığını belirten Kaya, O an ben traktörün arkasındaydım ve atladım. Babam atlamaya fırsat bulamadı dedi.

Akman ailesinin komşuları yakınlarını teselli etmekte güçlük çekti. Cenaze aracına konan Akman'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA