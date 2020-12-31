Ankara'da yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğu

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Market önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, polis ekipleri de vatandaşları yoğunluğa karşı uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesinde Ankara'daki market ve pazarlar alışveriş yapanlarla doldu. Bazı marketler önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafeyi koruyarak sıraya girenler alışveriş için uzun süre bekledi. Yine Ulus'taki sebze-meyve halinde de aynı yoğunluk yaşandı. Öte yandan polis ekipleri de yoğunluğu önlemek için önlemler aldı. Atlı polisler ve köpek eğitim merkezi ekipleri, Kızılay Meydanı'nda denetimler yaparken, asayiş, yunus ve trafik ekipleri de vatandaşları tedbirlerle ilgili uyardı.

'MANAV YILBAŞI KONSEPTİYLE SATIŞ YAPTI'

Ulus'ta manavlık yapan Murat Alan, "Yılbaşı öncesi işlerimiz çok güzel. Herkes 'iş yok' diyor ama biz kuyrukta satıyoruz. Vatandaşlar kısıtlama öncesi alışverişlerini tamamlamak için yoğun alışveriş yapıyor" dedi. Kısıtlama öncesi alışverişini tamamlayan emekli Mehmet Çınaroğlu da, "Yılbaşı alışverişi için dışarıyla çıktım. Yılbaşında 'evdeyiz' diye çocuklara bir şeyler aldım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN