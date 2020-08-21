Son dakika haberi | ANKARA Başkent'te dolmuşlarda 'şeffaf panel' uygulaması
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Son dakika haberi | ANKARA Başkent'te dolmuşlarda 'şeffaf panel' uygulaması

Son dakika haberi... Başkent'te dolmuşlarda 'şeffaf panel' uygulamasıANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından Sincan ve merkezde hizmet veren toplam 2 bin 550 dolmuş için koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz 'şeffaf kabin' montajı uygulaması başlatıldı.

21.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:49

Başkent'te dolmuşlarda 'şeffaf panel' uygulaması

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından Sincan ve merkezde hizmet veren toplam 2 bin 550 dolmuş için koronavirüs tedbirleri kapsamında ücretsiz 'şeffaf kabin' montajı uygulaması başlatıldı.

Halk sağlığını korumak amacıyla taksilere ücretsiz ?şeffaf panel? uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından şimdi de dolmuş ve özel halk otobüsleri için şeffaf kabin uygulamasına geçti. Sincan ve merkezdeki 8 durakta toplu taşıma hizmeti veren toplam 2 bin 550 dolmuşa uygulanmak üzere şeffaf kabin montajlarına başlandı.

'SALGINDAN KORUYACAK ERGONOMİK YAPI'

Taksilerde koruyucu paravan uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da minibüs, halk otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçlarında sürücüyle yolcular arasına bir paravan konulması zorunluluk haline geldi. Sürecin olumsuzluklarından dolayı zaten ciddi ölçüde gelir kaybına uğrayan esnaf endişeye kapılacaktı. Yolcu ve sürücü arasındaki iletişime, sese, para alışverişine mani olmayacak, seyir halinde trafiği sıkıntıya sokmayacak ve sürücüyü de yolcuyu da salgın transferinden koruyacak en ergonomik yapıyı oluşturmaya çalıştık" dedi. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise, "Büyükşehir Belediyemiz hiçbir şekilde maddi beklenti içerisinde olmadan bizlere bu kabin için yardımcı olarak bizi büyük bir külfetten kurtardı. 1 hafta içinde tamamlanması planlanan montaj çalışmaları sayesinde hem halkın sağlığını hem de esnafımızın sağlığını korumuş olacağız" diye konuştu.

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Son dakika haberi | ANKARA Başkent'te dolmuşlarda 'şeffaf panel' uygulaması

Kaynak: DHA

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