Son dakika haberi: Almanya'dan Antalya'ya esrarı jelibon diyerek kargoyla göndermek istedi

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- Almanya'dan Antalya'ya esrarı jelibon diyerek kargoyla göndermek istedi

Edirne sınır kapılarında gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılığa göz açtırmıyor

Gümrük muhafaza ekiplerinden Edirne'de ardı ardına başarılı operasyonlar

EDİRNE - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 2 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, filtreli sigara kağıdı (makaron), plastik eldiven, elektronik sigara ve aksamı ile muhtelif ticari eşya ele geçirildi.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında, üst üste gerçekleştirilen operasyonların ilkinde Gümrük Muhafaza ekiplerinin hedefinde uyuşturucu kaçakçıları vardı.

Yapılan risk analizi neticesinde riskli bulunan ve giriş yapmak üzere Türkiye'ye boş olarak beyan edilen Türk plakalı bir tır aracı x-ray taramasına sevk edildi. Ardından aracın şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeleri arandı. Yapılan aramada aracın şöfor kabininde sürücü yatağının altında, dolap bölümünde ve dorseye gizlenmiş vaziyette karton kutular ve siyah renkli poşetler içerisinde 46 bin 960 adet uyuşturucu özelliği bulunan ve Türkiye de satışı olmayan yeşil reçeteli tabir edilen tıbbi ilaç ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısında karışık kargo ve posta eşyası taşıyan tır aracının yapılan risk analizi neticesinde riskli olduğu değerlendirilerek kargo/posta kolileri arasında narkotik dedektör köpeklerince yapılan kontrollerde dedektör köpeğinin hediyelik eşya olarak beyan edilen bir koliye tepki vermesi üzerine koli açılmış ve içerisinde jelibon şekerleri arasına gizlenmiş vaziyette 18 gr esrar ele geçirilmiş, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatıyla kargo kolisi hiç yakalanmamış gibi tekrar aynı araca yüklenerek işlemleri tamamlanıp ülke içi dağıtıma çıkarılmış alıcının Antalya'daki adresine Gümrük Muhafaza ekiplerince kargo personeliymiş gibi gidilerek kargo kolisi alıcısına teslim edilmiş ve alıcının koliyi alması üzerine şahıs Antalya'daki Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanmış ve gerekli işlemler yapılmıştır.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısında Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak dedektör köpeklerin de katılımıyla Ülkeye giriş yapmak üzere gelen yabancı plakalı bir tır aracının çekici kabinin içerisindeki yatağın altında 7.240 gr esrar ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir diğer operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısında Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli bulunarak dedektör köpeklerin de katılımıyla aranan yabancı plakalı bir otomobilde elektronik sigara likiti görüntüsü verilerek yurda sokulmaya çalışılan 109 ml. likit esrar, 7 likit esrar içim makinesi ve 680 adet muhtelif bilgisayar malzemesi yakalanmıştır.

Dört ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları ve koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar devam etmektedir. Yine Gümrük Muhafaza ekiplerince COVID 19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan risk analizleri sonucunda yurtdışına çıkışta yaş sebze meyve olarak beyan edilen ihracat eşyasını taşıyan Türk plakalı tır aracının yapılan kontrollerinde ihracat eşyalarının arasına saklanmış vaziyette ihracı Sağlık Bakanlığının ön iznine bağlı olan ancak izin alınmamış 50 koli içerinde 110 bin adet steril olmayan plastik eldiven cinsi eşya beyan harici olarak ele geçirilmiştir.

Öte yandan Gümrük Muhafaza ekiplerince sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında iki başarılı operasyon gerçekleştirildi. Filtreli sigara kağıtlarını (makaronlar) yasal yükününün arkasına gizleyerek Türkiye'ye sokmak isteyen yabancı plakalı bir tır aracı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubenin takibine alındı. Söz konusu tır, Kapıkule gümrük kapısına gelir gelmez Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince harekete geçildi ve yasa dışı sigara üretiminde kullanılmak üzere tır aracının yasal yükünün arasına gizlenmiş olarak Türkiye'ye sokulmak istenen 5 milyon adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza personelince bu operasyonu takip eden günlerde Hamzabeyli Gümrük Kapısında bir operasyona daha imza atıldı. Türkiye'ye gelen yabancı plakalı bir tır aracından şüphelenen gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramalarda şüpheli tırın çekici ve dorsesine gizlenmiş vaziyette 2020/Şubat ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithali yasaklanan toplam 6 bin 880 adet elektronik sigara ve aksamı yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir kaç gün içerisinde peş peşe gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde, yeşil reçeteli tıbbi ilaç, filtreli sigara kağıdı (makaron), bilgisayar parçası, plastik eldiven, elektronik sigara ve aksamının yaklaşık piyasa değerinin ise 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Söz konusu operasyonlar neticesinde savcılık talimatı ile 4 şahıs gözaltına alınırken yürütülen soruşturmalara devam edilmektedir.

Kaynak: İHA