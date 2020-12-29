Son dakika haberi | Alışveriş için gittiği markette silahlı soygunu önledi

DİYARBAKIR'da, bir market zincirinin şubesinde alışveriş yapan F.D., kasiyere silah doğrultup kasayı boşaltmasını isteyen şüpheliye müdahale ederek, soygunu önledi. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Aralık günü akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi, az sayıda müşterinin olduğu sırada bir market zincirinin şubesine girdi. Bir süre içeride gezinen şüpheli, daha sonra beraberinde getirdiği silahı kasiyere uzatarak, kasadaki paraları istedi. Bu sırada bölgede güvenlik uygulaması yapan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekip otosundan siren sesi duyuldu. Sesi duyup, panikleyen soyguncuya, müşterilerden F.D., (41) müdahale etti. Ancak soyguncu, F.D.'nin engellemesine rağmen olay yerinden kaçmayı başardı. Yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen ekipler, markette yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken. F.D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silahı doğrultan soyguncunun üzerine çıktığı ve bir süre boğuştuktan sonra reyona çarptıkları görüldü.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPMAYA ÇALIŞTIM'

Yaşadığı o anları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlatan F.D., olay günü markete alışveriş yapmak için gittiğini söyledi. F.D., soygun girişimini önlemeyi insanlık görevi olarak yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Kasada ödememi yapıp çıkmak üzereyken siyah giyimli bir kişi sağ tarafımdaydı. Bir anda belinden silahı çekip kasaya yöneldi. Kasiyere 'kasayı boşalt' diye bağırdı. O an bir sakinlik oluştu. Birkaç saniye düşündüm elinde silah var ve o şahıs kasiyere yöneldikten sonra bir anlık boşluğunu yakalayıp müdahale ettim ona. Elinden silahı almak için az bir boğuşma yaşandıktan sonra şahıs silahı düşürdü elinden. Ondan sonra beni sağa doğru itti. Tekrar silahı alıp herhalde gördüğüm kadarıyla çıkmaya çalıştı. Biz biraz kovalamaca yaşadık yakalamak için. Ben o an kendimi sorumlu hissettim bir vatandaş olarak. Haksızlık vardı orada bir insana silah çekip ondan haksız yere hak etmediği bir parayı almaya karşı yaptım. Bir zulüm vardı ben de o zulme karşı koymak istedim. Benim yaptığım herhangi bir karşılık olmadan insanlık göreviydi bunu yapmaya çalıştım. İnsanlar vatandaşlarda bu tür şeylere karşı duyarlı olur. Biz duyarlı olmazsak eğer bu olaylar çoğalır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK