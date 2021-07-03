Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı
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Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı

Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Feke ilçesinde öldürülen kadının alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden şahıs tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana'nın Feke ilçesinde öldürülen kadının alacak verecek meselesi yüzünden değil, kadını saplantı haline getiren ve bir yıldır rahatsız eden şahıs tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Feke ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, biri kız iki çocuk annesi Durdu Kadem Kızıloluk (61) 30 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızıloluk, boşandıktan sonra bir kamu kurumunda işe girip iki çocuğunu okutarak memur yaptıktan sonra emekli oldu. Kızıloluk, emekli olduktan sonra yaz aylarını köyü Kızılyer'e yaptırdığı evde geçirmeye başladı. İddiaya göre, 2011 yılında kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan Aydın Mehmet A. (51), kadını rahatsız etmeye başladı. Kızıloluk, şahsı bir kez şikayet etti ancak Aydın Mehmet A. Kızıoluk'u rahatsız etmeye devam etti. Dün akşam üzeri de Kızıloluk'un evinden komşuları tüfek sesi duydu. Bunun üzerine hemen jandarmaya haber verildi. Jandarma, olay yerine geldiğinde Kızıloluk'u evin bahçesinde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlilerine haber verildi. Ancak Kızıloluk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma yaptığı çalışmada cinayeti maktulü bir yıldır rahatsız eden Aydın Mehmet A.'nın işlediğini saptayıp zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Kızıloluk'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından iki çocuğu ve kardeşleri tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızıloluk'un kız kardeşi Hatice Kurtuluş Akdeniz, ablasının bir sapık tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, "Ablamı 1 yıldır rahatsız ediyordu. Ablam onu şikayette etmiş ama o rahatsız etmeye devam etmiş. Bu şahıs çocuğa cinsel istismardan cezaevine yatmış biri. Ablamı öldürdü o kaçtı. Biz bir an önce bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Bu konu basına alacak verecek meselesi diye yansıdı. Ancak öyle bir durum yok bu adam ablamı saplantı haline getirmiş sürekli rahatsız ediyormuş. Bu bir kadın cinayetidir" diye ağladı. - ADANA

Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı
Son dakika haberi | Alacak verecek meselesi dediler, kadın cinayeti çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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