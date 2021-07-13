Son dakika haberi! AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten selin etkili olduğu Akyazı'da inceleme

Son dakika haber: AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Akyazı ilçesinde selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Akyazı ilçesinde selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlçede sağanağın ardından oluşan selden zarar gören mahalleleri ziyaret eden Atabek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atabek, daha sonra partililerle evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Sami Özkul'un ailesini ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili Atabek, daha sonra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, AK Parti Akyazı Kadın Kolları Başkanı Nurten Birincioğlu ile Dokurcun Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin