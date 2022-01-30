Son dakika haberi... AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik: "Aksoy'un göreve iadesi ile ilgili verilen bir karar söz konusu değildir"

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - "Zimmet" ve "irtikap" suçları ile yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında adli kontrol şartı kaldırılan Menemen Belediyesi'nin CHP'li eski Başkanı Serday Aksoy ile ilgili konuşan AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, "Aksoy'un göreve iadesi ile ilgili verilen bir karar söz konusu değildir" dedi.

Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında Menemen Belediyesi'nin eski Başkanı Serdar Aksoy ve belediye yöneticilerinin de bulunduğu kişilerin 'zimmet ve irtikap' suçları ile yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, mahkeme tüm sanıklar için adli kontrol şartını kaldırdı. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, Serdar Aksoy'un mahkeme sürecinde gelinen son nokta ile ilgili değerlendirme yaptı. Çelik, Aksoy'un göreve iadesi ile ilgili verilen bir kararın söz konusu olmadığını söyledi.

"Yargılanan kişilerin hukuki durumunda değişiklik meydana gelmemiştir"

Çelik, "Serdar Aksoy ve diğer sanıklar ile ilgili yargılama yapılan Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Ocak tarihli celsesinde mahkemece Serdar Aksoy hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Adli kontrol kararı tutuklama sebeplerinin varlığına rağmen şüpheli veya sanığın denetim altına alınarak, tutuklama kararı yerine uygulanan bir ceza mahkemesi tedbiridir. Adli kontrol ile şüpheli veya sanık tutuklanmadan şüpheli veya sanığın kaçması, delilleri gizlemesi ya da delilleri ortadan kaldırması engellenmektedir. Bu nedenlerin ortadan kalkması durumunda mahkemece sanık hakkındaki adli kontrol yükümlülüklerinin kaldırılmasına karar verilebilir. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması mahkemenin tasarrufu olup, olağan bir durumdur. Yargılanan kişilerle ilgili olarak yargılama devam etmekte olup, isnat edilen suçlamalar ciddi suçlamalardır. Yargılama devam ettiği gibi mahkemece karar verildikten sonra kararın kesinleşme aşaması (istinaf ve temyiz kanun yolu) da vardır ve kararın kesinleşmesi uzun sürmektedir. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ile yargılanan kişilerin hukuki durumunda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Yapılan açıklamaların aksine Serdar Aksoy'un göreve iadesi ile ilgili verilen bir karar söz konusu değildir." - İZMİR

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