AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
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AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. S.P.'nin, örgüt tarafından AK Partili Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini söylediği öğrenildi.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli terörist, Birecik ilçesinde yakalandı.

9 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım eden 9 kişi, Birecik ve Suruç ilçeleri ile Gaziantep'te gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ile gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; M16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 10 şarjör ve 1 termal dürbün ele geçirildi.

MİLLETVEKİLİNİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ

Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen PKK'lı teröristin, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine yönelik eylem yapmak üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek için milis ağı oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.

AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı - Haberler
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