NİĞDE KAZA GEÇİREN AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ALİ ŞAHİN'İN KOLU ALÇIYA ALINDI

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (3)TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içinde bulunduğu otomobilin kaza yapan araçların arasından geçip TIR'ın dorsesine çarptığı belirtildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (3)

TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içinde bulunduğu otomobilin kaza yapan araçların arasından geçip TIR'ın dorsesine çarptığı belirtildi. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada Şahin ile danışmanı Zafer Karaöz ve diğer araçlarda bulunan 3 kişinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Milletvekili Ali Şahin'in kolunun oluşan çatlak nedeniyle alçıya alındığı, diğer yaralıların da sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETLERİ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, hastanede Şahin'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

'BAKAN GÜL'ÜN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILACAKTIK'

Milletvekili Şahin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere Gaziantep'e doğru seyir halinde oldukları sırada kazaya karıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yolda sıkıntı vardı. Bizden önceki araçlar birbirlerine girmişlerdi, zincirleme kaza söz konusuydu. Biz de maalesef kontrolü kaybettik, birçok aracın arasından geçerek, bir TIR'ın arkadan dorsesine girdik. Rabbim korudu, bu kadarına şükrediyoruz. Niğde protokolüne, arayan bakanlarımıza, meclis başkanımıza, milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kısa bir süre Niğde'de misafir olduktan sonra tekrar Ankara'ya döneceğiz. Sağ elimde çatlak oluştu. Sağ dizim ve belimde ağrılar var. Araçta danışmanım vardı, aracı da o kullanıyordu. Elhamdülillah onda da çok fazla bir şey yoktu. Ufak tefek çatlak ve sıyırıklarla atlattık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı