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"Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile sosyal yardımların daha isabetli ve efektif bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile sosyal yardımların daha isabetli ve efektif bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile sosyal yardımlarımızı daha isabetli ve efektif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli imkanlar ve insan kaynağımızla hayata geçirdiğimiz sistemimiz sayesinde kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak süreçleri hızlandırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz

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Haber: 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz' - Haberler
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