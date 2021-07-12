Son dakika haberi: AĞRI'DA, İKİNCİ BALIK GÖLÜ FESTİVALİ; AŞI STANDI DA KURULDU
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Son dakika haberi: AĞRI'DA, İKİNCİ BALIK GÖLÜ FESTİVALİ; AŞI STANDI DA KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AĞRI'da ikincisi yapılan Balık Gölü Festivali, büyük ilgi gördü.

AĞRI'da ikincisi yapılan Balık Gölü Festivali, büyük ilgi gördü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de festivale katılanlara Covit-19 aşısı yapmak için stant kurdu.

Ağrı Valiliği, Taşlıçay Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) koordinesinde gerçekleştirilen festivale AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 bin 241 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olan Balık Göl'ünde bir araya gelenler, ses sanatçılarının verdikleri konserlerle coştu. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de festivalde isteyen katılımcılara Covit-19 aşısı yapmak için stant kurdu. Gerçekleştirilen programda Kızılay Ağrı Şubesi tarafından alanda kurulan mobil stant ile ücretsiz çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Festival alanında kurulan küçük bir park ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Koronavirüs ile mücadelede aşının en büyük silah olduğunu belirten Ağrı İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, herkesi aşı olmaya davet etti. Aşı olduktan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarının ilk günkü gibi sürdürülmesini isteyen Daharlı, halka aşı yapmak için her fırsatı değerlendirdiklerini söyledi. Ağrı'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı Balık Göl Festival alanına kurdukları stantta ilk gün 119 ve ikinci günde 76 olmak üzere toplam 195 kişiye aşı yaptıklarını belirtti. Ağrı'da aşılama oranın yüzde 42'lerde olduğunu hatırlatan Daharlı, aşı olduktan sonra 3 altın kuralı unutmamayı istedi.

Son dakika haberi: AĞRI'DA, İKİNCİ BALIK GÖLÜ FESTİVALİ; AŞI STANDI DA KURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA, İKİNCİ BALIK GÖLÜ FESTİVALİ; AŞI STANDI DA KURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA, İKİNCİ BALIK GÖLÜ FESTİVALİ; AŞI STANDI DA KURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA, İKİNCİ BALIK GÖLÜ FESTİVALİ; AŞI STANDI DA KURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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